Welke nieuwe ST brengt Ford naar Detroit?

Door: BV

De Performance-afdeling van Ford heeft een nieuw model klaar. Dat wordt voorgesteld op het Autosalon van Detroit dat over enkele dagen de deuren opent. Van de Ford Fiësta hebben we de ST (met 200pk onder de kap) al achter de kiezen en er is ook al een Focus ST.

Zou het kunnen dat Ford een pittige versie van een SUV op de markt brengt? De Kuga (die daar Escape heet), of de Edge misschien? Of gaat het toch om de Focus, want aan de andere kant van de plas staat die nog niet als ST in de catalogus. Stay tuned.