Ford doet het met Waze

Door: BV

Het is weer tijd voor CES in Las Vegas. De Consumer Electronics Show. Een evenement waar je een handvol jaren geleden geen automerk vond. Maar in de jacht op een hipper imago (elk merk wil nu een mobility solutions provider, eerder dan een autobouwer, zijn) en meer aandacht, vind je er tegenwoordig tussen telefoons en gameconsoles ook auto’s. Zo ook Ford, dat er de focus toepasselijk legt op boordelektronica.

Waze

Het nieuws van de dag zal vooral gebruikers van de alternatieve navigatie-app Waze als muziek in de oren klinken. Met Sync 3, de jongste variant van Fords infotainmentsysteem, kan je die app nu ook op het scherm van je auto toveren. En je krijgt er meteen wat extra functies bovenop. Zo kan je Waze gesproken commando’s geven. iHeartRadio is een minder bekende nieuwe functie die je eveneens via Applink kan gebruiken. In beide gevallen betekent het minder gepruts met je smartphone.