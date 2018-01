Advertenties op autoscherm: het komt

Door: BV

Automerken zoeken constant nieuwe manieren om de consument meer centen uit de zakken te slaan. Dat is nogal wiedes. Het enthousiasme voor zelfrijdende auto’s van autobedrijven is in grote mate te wijten aan de financiële mogelijkheden. Grote autoconstructeurs investeren nu al miljoenen in experimenten met software die je (betaal-)films en informatie stuurt.

Advertenties voor je neus

Advertenties zijn een tweede mogelijkheid om meer aan de gebruikers van je producten te verdienen. Een bedrijf uit Santa Clara ontwikkelde een platform dat advertenties kan tonen op het display van auto’s met een internetverbinding. En voor je denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen: Toyota, Lexus, Ford en General Motors hebben hun handtekening al gezet.

Voordeel voor de consument

Natuurlijk wordt de dienst verpakt als een ‘feature’. Want je zou natuurlijk niet eender welke advertentie te zijn krijgen, maar alleen zaken die relevant voor je zijn. Als je bijvoorbeeld ’s avonds rond etenstijd op weg naar huis bent, wordt je een advertentie voor pizza-met-korting in je buurt geserveerd. Voorlopig, zo klinkt het, zullen de advertenties hoofdzakelijk statisch zijn en komt er geen geluid bij kijken.