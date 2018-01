Accessoires voor je Opel Crossland X

Door: BV

De nieuwe Opel Crossland X heeft wel een wat stoerder uiterlijk, maar zoals tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is, hoef je er verder niet al te veel van te verwachten. De voorwielkrabber combineert z’n uitstraling niet met meer ploetercapaciteiten. Maar wanhoop niet, Opel heeft nu een hoop accessoires die je een heel eind op wind helpen.

Accessoires

Wij hebben het meest oog voor de winterbanden en de sneeuwkettingen omdat je daarmee wellicht wel de berg op raakt. Ook als het witte spul je wil saboteren. Maar er is meer. rubbermatten, pedaalcovers in aluminium, een antilipbedekking voor de koffervloer, in-car entertainment voor de achterste inzittenden, een kinderzitje… en zo voort. In de lijst hieronder vind je al meteen enkele prijzen. Het is je Opel-dealer die je desgewenst op weg zet.