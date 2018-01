Turkmenistan verbiedt zwarte auto’s

Door: BV

Zelden hebben we autonieuws uit Turkmenistan. Maar het land dat in Centraal-Azië aan de Kaspische zee grenst, duikt nu toch op. In de categorie ‘bizar’. President Gurbanguly Berdimukhamedov heeft immers alle zwarte auto’s in de hoofdstad verboden.

Het land verbiedt al sinds 2015 de invoer van zwarte auto’s. Maar nu mag je er ten minste in de hoofdstad ook niet meer de straat mee op. Wie een zwarte auto heeft, is verplicht die te laten overschilderen. De Politie spoort naar verluidt actief zwarte voertuigen op en neemt ze zonder pardon in beslag. Een exacte reden voor het verbod op auto’s in de donkerste tint, is niet meteen voorhanden.