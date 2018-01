Land Rover weet hoe je een zeventigste verjaardag viert

Door: BV

2018 staat bij Land Rover in het teken van de zeventigste verjaardag van het merk. En de Britten weten hoe je op een gepaste en eerbiedvolle manier kan terugkijken op een geschiedenis waarin het bedrijf toch enkele opmerkelijke modellen produceerde.

Land Rover Series I

Land Rover introduceerde z’n eerste model op het Autosalon in Amsterdam. 1948 was het toen. De auto die destijds op de stand werd voorgesteld, blijkt nog altijd te bestaan. Het demonstratiemodel van de AutoRAI is tot de jaren zestig in gebruik geweest. Daarna werd hij twintig jaar aan z’n lot overgelaten in een weiland. Al in de jaren tachtig werd het model verkocht als restauratieproject, maar daar kwam niet veel van in huis. Hij eindigde weerom in een tuin, op slechts enkele kilometers van Solihull waar hij destijds werd gebouwd.

Eén van slechts drie gebouwde preseriemodellen is nu weer terug bij Land Rover Classic Works. Daar wordt het model voor de zeventigste verjaardag van het bedrijf getrakteerd op een complete restauratie. Vanzelfsprekend met respect voor alle eigenaardigheidjes van dit specifieke exemplaar. Het model heeft wellicht enkele details die nog niet precies zoals op de serieversies waren. De foto illustreert: er is nog wat werk aan.