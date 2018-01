Tesla bewijst dat je auto’s moet zien voor je ze koopt

Door: BV

De productie-aantallen van de Tesla Model 3 gaan eindelijk de hoogte in. Dat betekent dat meer (Amerikaanse) klanten hun compacte Tesla geleverd krijgen. En dat betekent helaas ook dat de sociale media overspoeld worden met ontevreden reacties. De reden? Klanten die $ 5.000 extra betaalden voor het ‘Premium Upgrade Package’ krijgen een voertuig met een 'ordinaire' dakhemel in textiel.

Beloofd?

Wie nu al een Model 3 krijgt, bestelde hem nog zonder een seriemodel onder ogen te krijgen, laat staan dat hij kon proefgereden worden. Almaar meer consumenten wereldwijd (en niet louter bij Tesla) vallen voor de aantrekkingskracht van voertuigen alvorens ze die in realiteit hebben kunnen beoordelen. En dat levert problemen op. Immers - heel wat klanten hebben uit de foto’s die Tesla destijds lanceerde, afgeleid dat het Premium Upgrade Package ook een dakhemel in Alcantara zou omvatten. Dat materiaal was schijnbaar op de documentatie te zien, ook al specificeerde Tesla dat niet in de (toen nog erg beperkte) documentatie. Het verwijt? Dat het merk oneerlijke praktijken hanteert. Om de zaak helemaal bizar te maken, zijn enkele Model 3 wel degelijk met een dakhemel in het chiquere materiaal afgeleverd.

Tesla, vanzelfsprekend, ontkent alles.