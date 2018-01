Audi bij premiummerken meer en meer op achterstand

Door: BV

Natuurlijk probeert Audi zo veel mogelijk niches te vullen. Dat doen de directe concurrenten - BMW en Mercedes - immers ook. Die twee andere luxespelers zijn al jaren wat groter dan het merk uit Ingolstadt. Daar probeert men de achterstand goed te maken, maar dat is ook in 2017 niet gelukt. Sterker nog, BMW en Mercedes lopen almaar verder uit. Een nieuw verkoopsrecord van Audi ten spijt.

De cijfers

Mercedes heeft in de smiezen hoe je klanten verleidt. Tot 2016 was BMW lange tijd de grootste in het premiumsegment. Inmiddels zijn ze in Stuttgart met 2,29 miljoen stuks echter 10% groter dan de 2,09 miljoen voertuigen die vorig jaar met München op het paspoort verkocht werden. Saillant detail: het verschil tussen beide is groter dan de jaarproductie van Jaguar.

En Audi?

Dat perste er vorig jaar een totaal van 1,88 miljoen voertuigen uit. Nog geen procentje meer dan in 2016. Het merk heeft ongetwijfeld last van een wat verouderend modellenpalet. De Audi A6 bijvoorbeeld. BMW verkocht afgelopen jaar 290.000 5-Serie. En Mercedes van de E-Klasse zelfs 350.000 stuks.

De rol van China

De vraag naar geheel of gedeeltelijk geëlektrificeerde modellen steeg significant. De verkoop van BMW i kwam voor het eerst boven 100.000 eenheden. Bijna allemaal hybrides, overigens. De VS en China zijn nog steeds de belangrijkste markten en vooral in de laatste moest Audi de duimen leggen tegen de concurrentie. Niet moeilijk dus dat er wordt gesproken over een koerswijziging.