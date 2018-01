Belang nieuwe Chevrolet Silverado niet te onderschatten

Door: BV

Een handvol exemplaren rijdt er in Europa rond van de huidige Silverado. Allemaal via grijze importkanalen op het continent gearriveerd. Chevrolet is hier nauwelijks nog actief (de Camaro en Corvette uitgezonderd en probeer daar maar eens een dealer voor te vinden). Sterker nog - moederhuis General Motors heeft Europa opgegeven nu Opel bij PSA wordt ondergebracht. En toch is de Silverado belangrijk. Het is immers GM’s tegenzet op de Ford F150 pickup. Dat is nog steeds het meest verkochte voertuig in de VS. Ford haalde bovendien heel wat uit de kast om de F150 op kop te houden, met inbegrip van een koetswerk in aluminium.

Ook voor het ruigere werk

De nieuwe Silverado wordt door Chevrolet ook in het speelveld gezet tegen de Ram 1500, die eveneens nieuw is. Stijlmatig doet hij het met scherpere, meer gewaagde lijnen, maar hij blijft ook herkenbaar. Liefst 8 varianten komen er in de catalogus. En wellicht wordt die later nog verder uitgebreid. Wij stippen alvast de Trailboss aan. De ruige versie die een 5cm opgekrikte ophanging, een vergrendelbaar differentieel, terreinbanden en bodembescherming standaard heeft. Voor wie ruig doet met z’n pickup.

Meer centimeters, minder kilo's

Chevy rekte wat aan de afmetingen van het model. In de lengte kwam er 4cm bij maar de wielbasis nam met 10cm toe. Ondanks de toegenomen maatvoering wist het bedrijf wel gewicht uit te sparen. Geen beetje zelf. De nieuwe weegt 200kg minder dan z’n voorganger. Ook hier nogal wat aluminium in de koets, maar dat staat voor slechts 40kg van de besparing op de weegschaal. Aluminium werd ook in het chassis gebruikt, onder meer voor ophangingsarmen. En de bladveren? Nog steeds present, maar nu wel uitgevoerd in een composietmateriaal met carbon.

Onder de kap komen 6 motoren. Daaronder een 5,3 en 6,2l V8 op benzine en een 3-liter zescilinder turbodiesel. Start/stop is nu standaard op de meeste versies en ten minste twee motoren worden gepaard aan een tientrapsautomaat.