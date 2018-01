Japanse Draak: Lexus LF-1 Limitless

Door: BV

Lexus heeft op de Detroit Motorshow het doek van de LF-1 Limitless getrokken. Dat wordt de SUV-tegenhanger van vlaggenschip LS. Een beetje zoals BMW probeert met de X7. Met die Teutoon heeft deze in California (Lexus heeft er een designstudio) getekende SUV alvast gemeen dat z’n dikke neus moeilijk in een aantrekkelijk lijnenpakket gegoten kon worden.

Eender welke aandrijving

Je kan nog net kwijt dat het interieur voor een optimaal comfort en met een minimum aan fysieke knopjes werd ontworpen, en je bent rond. De ‘Limitless’ in de naam staat voor de eindeloze aandrijfmogelijkheden: van een verbrandingsmotor, over elektrisch tot een brandstofcel (waterstof). Dat is een dure manier om te zeggen dat Lexus niets zegt over de aandrijving van de showcar. Misschien kan die wel helemaal niet rijden.