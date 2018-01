Nieuwe Ram 1500

Door: BV

Om het pickup-nieuws uit Detroit helemaal compleet te maken is er na de Chevrolet Silverado en de Amerikaanse introductie van de bij ons reeds langer gekende Ford Ranger, nu ook een nieuwe Ram.

Mild hybrid

De Ram (al een tijdje geen Dodge meer, tenminste op papier), is net als de Silverado lichter dan het model dat hij vervangt. Geen 200kg, maar nog steeds iets meer dan 100kg. Onder de kap zit een 3,6l V6 die nu 305pk levert of een 5,7l V8 met 395pk. Die grotendeels bekend (hooguit opgefriste) motoren worden nu gecombineerd met een 48V sterk elektrisch systeem dat onder meer een start/stop-systeem, recuperatie van vertragingsenergie en een elektrische ondersteuning voor trekkracht omvat. Beide motoren worden gekoppeld aan een automaat met 8 versnellingen.

Stoerrr

De Dodge is helemaal nieuw en alle versies (en dat zijn er nogal wat) werden groter dan voorheen. Het interieur is eveneens nieuw. Er zijn eerder op luxe gerichte versies naast ruigere varianten die zich een specifieke look aanmeten.