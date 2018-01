Mercedes-AMG 53 van CLS, E doen het met elektrische hulp

Door: BV

53 is een cijfer dat nog nooit eerder achterop een Mercedes kleefde. Laat staan ééntje die bij AMG in elkaar was geknutseld. De naam heeft natuurlijk al lang niets meer te maken met wat je onder de kap vindt. Het is gewoon ‘iets’. Hier staat het voor een 435pk en 520NM sterke krachtbron.

Wat is 'iets'?

Een 3-liter zescilinder-in-lijn turbomotor wordt hier gecombineerd met het nieuwe 48V sterke elektrische systeem van Mercedes en een negentrapsautomaat. Nogal wat van de hocus pocus wordt door dat elektrische systeem gevoed. Zo beschikt de centrale over een conventionele turbo, maar ook over drukvoeding die elektrisch geschiedt. Een elektromotor die tussen motor en transmissie is ondergebracht kan bovendien ook nog korte tijd extra bijstand leveren: 21pk en 250Nm. Gooi alles op een hoop en je moet een auto hebben die aan de gas hangt zoals rocksterren uit de eighties met hun neus aan de cocaïne hingen. Een slimme integraalaandrijving helpt om alles ordentelijk op het asfalt te krijgen. En natuurlijk hoort er telkens specifieke binnen- en buitenopsmuk bij.

CLS is eerst

De nieuwe Mercedes CLS is de eerste die de motor in de neus krijgt, net als de technisch erg verwante E-Klasse Coupé en E-Klasse Cabriolet. De CLS 53 AMG combineert een al bij al bescheiden (officieel) verbruik van 8,5l/100km met potige prestaties. De topsnelheid bedraagt 270km/u (begrensd veronderstellen we) en de sprint naar de 100 neemt 4,5 seconden in beslag. Van de E-Klasses waarvan sprake, verwachten we gelijkaardige cijfers.