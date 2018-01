Door: BV

Je zou dezer dagen al blij zijn dat een concept (net als nieuwe modellen overigens) eens géén SUV zijn. En kijk, de Infiniti Q Inspiration Concept die zopas is voorgesteld op de NAIAS (North American International Auto Show) is een sedan. Eentje met een gapende grille, fijne lichten, gespierde flanken en een bolle daklijn. Want als de sedan in de toekomst wil overleven, zal hij sexy moeten zijn.

Het interieur omvat voor elke passagiers een aanraakscherm dat ook nog eens de vitale functies van de betrokken inzittende in de gaten houdt. Infiniti stelt zich voor dat de bestuurder wel zelf wil genieten van de stuurcapaciteiten van het model, maar als hij het toch beu wordt, kan de Q Inspiration Concept ook zelf rijden. Van deur tot deur als het moet.

Gewoon op benzine

Je verwacht misschien een elektrische aandrijving. Of een brandstofcel. Maar Infiniti vestigt graag nog even de aandacht op een nieuwe benzinemotor. De eerste in z’n soort: met variabele compressie. Die gaat gewoon in productie. De QX50 wordt de eerste Infiniti die hem onder de kap heeft.