Nieuwe Mercedes G-Klasse officieel voorgesteld

Door: BV

Decennia lang hield Mercedes de G-Klasse in leven. Door af en toe de motoren te vervangen, koetswerkpanelen uit te wisselen, het interieur eens van een nieuw paneeltje te voorzien. En structureel alles bij het oude te laten. Al sinds 1978, wat ervoor zorgde dat de hoekige Duitser uitgroeide tot een icoon. En toen kon de robuuste terreinploeteraar niet meer mee. Vooral op vlak van veiligheid.

Compleet nieuw

Nu is er dus een compleet nieuw model. 5,3cm langer en zo maar eventjes 12,1cm breder. En ook: 170kg lichter, en een stuk harder, behalve wanneer je botst. Maar… het uiterlijk zou net zo goed de zoveelste facelift kunnen zijn. De Duitsers houden duidelijk van het icoon.

Je hebt binnenin meer ruimte om je heen en passagiers op de achterbank krijgen er ook een flinke dosis centimeters bij. Je neus plakt evenwel nog steeds tegen de voorruit. Ertussen kreeg Mercedes nog net een nieuwe tellerplaat (optioneel is die digitaal) en een informatiedisplay, gemodelleerd naar dat van de E- tot S-Klasse. Daarbij hoort ook meer digitale bemoeienis. Deels omdat het moet (veiligheid), deels omdat het kan.

Ook de G heeft nu verschillende rijstanden: Comfort, Sport, Individual en Eco. En er is een specifieke G-modus voor het ruigste werk. Daarover gesproken: de G gaat nu door 10cm dieper water dan voorheen en behoudt z’n drie vergrendelbare differentiëlen. Wat wel significant wijzigt is de voorophanging. Daar ruimt een as baan voor een onafhankelijk systeem met meer conventionele veerpoten. Die beperken weliswaar de wieluitslag op het terrein, maar presteren superieur op het asfalt. Hier vergeleken we overigens de terreincapaciteiten van de nieuwe G als eens met die van de uittredende generatie.

Nog niet veel nieuws

Mercedes kondigt alleen de krachtbron van de G500 aan. Dat wordt een 4-liter V8 met 422pk en 610Nm trekkracht in combinatie met een negentrapsautomaat. Later zal AMG zich met het model bemoeien, wat leuk is voor de spektakelwaarde. Maar we kijken toch vooral uit naar komst van meer bescheiden motoren. Nog dit jaar wordt het palet uitgebreid.