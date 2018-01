Mustang Bullit opnieuw in Ford-catalogus

Door: BV

Een halve eeuw geleden ging Bullit in première (lees erover in ons dossier 'legendarische autofilms'). In die prent schittert een donkergroene Ford Mustang al bijna even hard als hollywoodlegende Steve McQueen. Een ode aan beide is nu voorgesteld in Detroit want Ford neemt opnieuw een Bullit-Mustang in productie. McQueens kleindochter Molly stelde hem voor.

Mustang GT met wat meer

Aan de basis is de Bullit gewoon een Mustang GT, maar Ford spijkert hem op enkele vlakken bij. Natuurlijk is hij uitgevoerd in de bekende kleur groen. Voorts zijn alle badges en logo’s verwijderd, is er specifieke software voor een ietsje strakker rijgedrag en krijg je voor de 5-liter V8 een nieuwe luchtinlaat en erna een andere uitlaat. Die produceert meer kabaal, maar het moet ook meer vermogen opleveren. Ford heeft het over minimaal 475pk.

Rond de grille en de ramen vind je een accentlijst in chroom en er zijn 19" aluminium velgen. Schakelen doe je natuurlijk met een echte versnellingspook, inclusief bal op de pook. Onder meer navigatie, meer veiligheidssnufjes, een semi-actieve wielophanging en meubilair van Recaro zal je extra moeten betalen. Deze zomer wordt de Mustang Bullit leverbaar.