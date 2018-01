Defender herrijst (even) voor 70ste verjaardag, met V8!

Door: BV

De Defender, was die al niet een tijdje uit productie? Welja, op 28 januari 2016 was het ermee gedaan, om dat even heel precies te maken. Maar Land Rover kan het toch niet laten om voor de 70ste verjaardag van het merk nog eens wat speciaals uit de mouw te toveren. En zo komen er toch nog 150 stuks van de Defender. Via een kleinserie-homologatie, waarvoor de bijhorende (minder strenge) normen een bescheiden terugkeer mogelijk maken.

Met V8

Land Rover doet meteen ook even gek. Je wordt immers niet elke dag 70. Voorin lepelt het bedrijf zo maar eventjes een 5-liter grote V8. Een gekend blok, maar je vindt het tegenwoordig bijna altijd in combinatie met een supercharger. Onder meer in deze snelle Land Rover of in deze flitsend dynamische kat. Hier… doet hij het zonder drukvoeding. Maar geen nood, 405pk en 515Nm is nog steeds genoeg om de snelste Defender ooit te zijn. Tenminste, als je fabrieksversies bekijkt.

Snel… niet

Het motorgeweld wordt gekoppeld aan een achttrapsautomaat van ZF. Die slingerde ook nog rond bij Land Rover. En de ophanging werd grondig opgewaardeerd en de remmen verbeterd. En nu… is de Defender V8 Works Edition zowaar snel. 100 is al realiteit na 6 seconden. Zowat de helft van de tijd dat het een normaal exemplaar kost. Maar echt veel sneller rijden (topsnelheid), doet de hoekige terreinvreter niet. Bij 170km/u komt de begrenzer tussen. Ze waren immers nooit voor snelheid gemaakt en wie weet wat voor nare gevolgen krijg je als je er nog meer tempo op nahoudt. Overigens tekenent dat Land Rover zelfs deze variant nog altijd voorziet van terreinrubber.

150 stuks

Slechts 150 exemplaren dus. En wellicht ben je te laat. Is dat toch niet het geval, dan moet je het ook nog kunnen betalen. Want de fabrikant vraagt er zo maar eventjes 150.000 Britse Ponden voor.