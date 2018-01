Renault-Nissan-Mitsubishi is grootste autobouwer ter wereld

Door: BV

Er schuilt nogal wat prestige in de grootste zijn. En daarvoor kan je wel eens wat naar je hand zetten. Carlos Ghosn, de topman van de Renault-Nissan (en nu ook -Mitsubishi) alliantie, zegt immers dat Volkswagen wel verkondigd aan kop te staan, maar hij is niet eens met die stelling. Ghosn zegt dat hij de topman is van het grootste autoconcern ter wereld.

Appelen en peren

Ghosn weet immers dat Volkswagen bij z’n totaalcijfer van 10,7 miljoen stuks ook de vrachtwagens van Scania en MAN telt. Laat je die weg, dan val je onder de resultaten van Renault-Nissan-Mitsubishi. Die gingen in één jaar immers bijna 10% de hoogte in, onder meer (vooral) door het opkopen van het ijlende Mitsubishi. Toyota komt met 10,35 miljoen auto’s helemaal niet in de buurt.

Peren en appels

Wat Ghosn dan weer wel meetelt, zijn de lichte bedrijfswagens van de alliantie. Iets waar zowel Renault als Nissan uitgesproken sterk in staan. Wat er van de cijfers overblijft wanneer je je louter op personenwagens concentreert, zou wel eens weer een nieuwe numero uno kunnen opleveren.