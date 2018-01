Volvo motorenfabriek helemaal CO2-neutraal

Door: BV

Autobouwers vallen dezer dagen over elkaar heen om een zo groen mogelijk imago op te bouwen. En Volvo is daarin geen uitzondering. De Skövde-fabriek in Zweden, waar het bedrijf motoren bouwt, is nu helemaal CO2-neutraal.

Klimaatneutraal

Volvo wil zo snel mogelijk een klimaatneutrale autobouwer zijn en investeringen in hernieuwbare energie zijn de primaire methode om die status te claimen. Zo wordt het afval ter plaatse verbrandt om energie terug te winnen en wordt nog meer stroom opgewekt uit gerecycleerde brandstoffen. De Zweden willen al hun fabrieken tegen 2025 carbon-neutraal krijgen. Tegelijk zal het bedrijf meer en meer elektrische voertuigen in de catalogus opnemen. Gek genoeg zijn dat twee conflicterende ambities, want de productie van elektrische voertuigen (en dan vooral van het accupakket) is uitgesproken milieubelastend proces. Maar die hete aardappel schuift Volvo wellicht door naar de toeleverancier van het bewuste onderdeel.