Bugatti 3D-print remzadels

Door: BV

Je kan natuurlijk over haast elk onderdeel van de Bugatti Chiron zeggen dat het op een bepaalde manier uitzonderlijk is. Maar vandaag hebben we het alleen over de remzadels. De specs zullen je zeggen dat de Chiron beschikt over aluminium remzadels met vooraan 8 zuigers en achteraan 6 zuigers. Maar er is nog ruimte voor verbetering. En daarom dit exemplaar in titanium. Dat is nog een stuk lichter.

Uit 3D-printer

Dat 3D-printing een almaar grotere rol gaat spelen in de productie staat als een paal boven water. Er wordt zelfs al wild gespeculeerd over auto’s die in hun geheel uit zo’n printer komen. Aandrijving, textiel, elektronica… alles. In theorie kan het. Maar voor het zover is, moeten we eerst nog eens vol verwondering staan voor een individueel onderdeel. Dit remzadel bijvoorbeeld kwam uit de grootste 3D-printer in z’n soort. En het is ook het grootste remzadel van alle productiewagens ter wereld. En het weegt nu nog eens 40% minder dan het exemplaar uit aluminium dat het binnenkort misschien vervangt. Elk exemplaar is vervaardigd uit 2213 flinterdunne printlaagjes. Dat neemt 45 uur per stuk in beslag en het stuk laten ontwikkelen duurde amper 3 maanden.