BMW Concept X7 verongelukt op weg naar Salon Detroit

Door: BV

Het Autosalon van Brussel 2018 heeft de deuren inmiddels gesloten. Maar aan de andere kant van de oceaan gaat het Autosalon van Detroit nog enkele dagen door. Zonder de BMW Concept X7, hoewel die wel was aangekondigd. Waarom? Omdat de unieke concept car onderweg sneuvelde.

Nu al in productie

De Concept X7 werd voor het eerst voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt. Het is een flink uit de kluiten gewassen SUV waarvan de eerste exemplaren wellicht nog dit jaar dealers arriveren (de productie is al gestart). Het model mag dan uitkomen tegen de Mercedes GLS en vreemdere (bij ons niet of beperkt verkrijgbare) giganten als de Lincoln Navigator, Infiniti QX50 en Cadillac Escalade.

In november kon het Amerikaanse publiek het model al zien op het Autosalon van Los Angeles. Toen het echter over de weg in een vrachtwagen werd getransporteerd ging het mis. De auto geraakte onderweg beschadigd en meer wil het bedrijf daar niet over kwijt.

En wat dan?

En dan zit je natuurlijk met stand waarop de Concept X7 de blikvanger hoort te zijn. Het merk verving hem door een exemplaar van de 7-serie, want dat was het minste werk. Alleen de X moest verdwijnen. Of de Concept X7 ooit nog publiek zal verschijnen is onzeker.