Door: BV

Land Rover werkt aan een coupé-variant van de Range Rover. Die zal door het Special Vehicles-departement van het bedrijf ontwikkeld worden. Over dik twee maanden is hij te zien op het Autosalon van Genève. Deze interieurafbeelding is de eerste teaser van het model.

De Range Rover SV Coupé moet knipogen naar het Range Rover erfgoed. In 1970 had het bedrijf immers al een tweedeurs met die naam in het gamma.

Van de Range Rover SV Coupé zullen 999 stuks gebouwd worden.