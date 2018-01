Rolls-Royce SUV deze zomer klaar

Door: BV

Rolls-Royce werkt al een hele tijd aan z’n aller-eerste SUV. Die heeft codenaam Cullinan en de eerste potentiële klanten (allemaal mensen die al een Rolls in hun garage hebben staan) zullen hem volgende zomer te zien krijgen. Het bedrijf zal het enkele klanten tonen, achter gesloten deuren welisaar.

Verkoop loopt terug

De Cullinan, waarvan de definitieve benaming nog onbekend is, komt voor Rolls-Royce op een cruciaal moment. Hoewel het bedrijf z’n gamma de jongste jaren gevoelig uitbreidde, verkocht het afgelopen jaar gevoelig minder. Terwijl het in 2016 nog 4.011 voertuigen uitleverde, daalde dat aantal in 2017 tot slechts 3.362 stuks.

Rolls-topman Torsten Mueller-Oetvos claimt intussen dat het onderstel voor de Cullinan specifiek voor deze toepassing werd ontwikkeld. Iets wat je best met een korrel zout neemt, want er zullen nagenoeg uitsluitend BMW-componenten voor gebruikt worden. Oetvos wil afstand nemen van de Bentley Bentayga. Die is volgens het bedrijf immers weinig meer dan een verklede Audi Q7. Geen claim die je zomaar van tafel kan vegen gezien de grote technische overeenkomsten tussen bovenstaande Audi en Bentley, de Porsche Cayenne, Lamborghini Urus en de aanstormende nieuwe Volkswagen Touareg.

De eerste leveringen van de Cullinan staan pas voor 2019 op het programma. Onder de kap komt wellicht de biturbo V12 uit de jongste Phantom. Reken dus op minstens 571pk en 900Nm.