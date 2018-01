Nieuwe BMW 8-serie Coupé is klaar

Door: BV

BMW heeft de 8-Serie Coupé klaar. Maar het is nog even wachten op de onthulling. Die staat op het programma voor het Autosalon van Genève, begin maart. Bij de dealer zal je hem in de loop van de zomer kunnen gaan bewonderen.

Generatie 2

Het is pas de de tweede generatie van de 8-Serie. En we weten nu al dat die er in meer versies komt dan z’n illustere voorganger. Er staat een Coupé, een Cabriolet, een M8 én een GTE (een volbloed racer) op het programma. De nieuwe 8 mag zich gaan profileren als de nieuwe topper van het merk. Op vlak van imago en prijs mag je erop rekenen dat hij boven de 7-Serie en de nieuwe gigantische SUV, de X7, uittorent.

Nog geen beeld

Alleen deze BMW Concept 8 Series gaf een indicatie van het lijnenspel van de nieuwe über-BMW. Reken op ietsje meer rationaliteit voor het definitieve productiemodel. Dat poseerde al voor de nieuwe plaatjes die het merk de wereld in stuurde, maar uit de kleren wil het nog niet.