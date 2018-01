Hogere staalprijzen zijn kopzorgen voor autosector

Door: BV

Autogigant Ford stuurde afgelopen week een winstwaarschuwing uit. Het zegt dat de marges onder druk staan door de hogere staalprijzen. In 2018 zou dat de autobouwer $ 1,6 miljard kunnen kosten. En het is vooral de prijs van aluminium dat de marges onder druk zet. Ford gebruik dat lichtere en corrosievrije metaal intensief in de Ford F150, wat nog steeds het meest verkochte voertuig in de VS is.

De schouders ophalen

In 2017 steeg de kost van staal met 9%. Aluminium werd sinds begin 2017 reeds 20% duurder. Daarvan ging de prijs sinds december 2017 alleen al met 11% de hoogte in. Maar terwijl Ford erg paniekerig doet over de prijsevolutie, halen de andere autobouwers hun schouders op. De twee andere grote Amerikaanse fabrikanten FCA en GM lijken niet bezorgd te zijn. Dichter bij huis is het vooral Jaguar Land Rover dat met name aluminium intensief gebruikt. De Britten zeggen echter gewoon dat ze weten hoe ze met prijsschommelingen om moeten gaan.