Volgende Mercedes SL verliest hardtop

Mercedes introduceerde de jongste generatie van de SL al in 2011. En daarmee is het zowat het oudste product dat het merk in de catalogus heeft staan. Je ziet ze ook lang niet meer zo vaak als vroeger, wat niet louter met z’n prijs te maken heeft, maar waar je wellicht ook z’n wat gewrongen styling met de vinger voor kan wijzen. Dat opvolging in vraag wordt gesteld lijkt logisch, maar volgens de Duitse media is de kogel door de kerk. Er komt, in 2021, nog eens een nieuwe SL. Maar het concept wordt grondig onder de loep genomen.

Weg is het klapdak

Net na de jongste eeuwwisseling waren stalen klapdaken een heuse rage. Ze werden de klant aangesmeerd als de ultieme oplossing voor de cabriorijder die geen compromissen wilde sluiten. Net zo veilig en geïsoleerd als een vast dak, maar toch open te leggen. De realiteit was echter dat voor de meerderheid van de creaties zo’n dak veel meer ‘uitdagingen’ opleverde dan oplossingen. Het was erg zwaar, erg ingewikkeld (en daardoor zowel gevoelig als duur) en hielp de lijn meestal helemaal naar de knoppen. Zelfs de beste autodesigners konden geen derrière ontwerpen die tegelijk elegant was én voldoende ruimte bood. De meeste middenklasse cabriolets zijn overigens daarna gewoon verdwenen.

De Mercedes SL is er nog steeds. Omdat het dak maar twee zetels moest overkappen was het ook niet zo lomp. Maar nu grijpt Mercedes naar verluidt weer terug naar het beproefde stoffen dak. En er wordt zelfs gefluisterd dat daaronder wel eens plaats zou kunnen zijn voor vier inzittenden. Met een korrel zou te nemen, want dan komt de SL onvermijdelijk in het vaarwater van de S-Klasse Cabrio.

Met wel 800pk

De ontwikkeling van de volgende SL loopt parallel met de volgende Mercedes-AMG GT (waarmee een opvolger voor die sportauto ook meteen bevestigd is. Er wordt gefluisterd over de komst van een SL73 plug-in-hybrid, die meer dan 800pk onder de kap zal hebben. Mercedes experimenteert nu al met die aandrijflijn.