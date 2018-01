Ram 1500 Laramie Longhorn wil meest luxueuze pickup ter wereld zijn

Door: BV

Fiat Chrysler Automobiles onthulde de nieuwe Ram 1500 eerder deze maand op het Autosalon van Detroit. En nu al komt er een nieuwe variant bij. Die heet Laramie Longhorn Edition. En wat dat wil zijn is niets minder dan de meest luxueuze pickup ter wereld.

Aan de buitenzijde is er niet zo veel van te zien, al is de aankleding duidelijk stijlvoller dan die van de stoere versies (zie hier). De 20” of 22” lichtmetalen wielen vallen nog het meest op. Het grote verschil zit zoals je dat kan verwachten aan de binnenzijde. Je krijgt natuurlijk geen materialen en afwerking à la Mercedes S-Klasse, maar er wordt bijzonder rijkelijk gebruik gemaakt van hout en leder.

Amerikaans en fier erop

Wat nog het meest opvalt is de typisch Amerikaanse invulling van het begrip luxe. Leder, hout en print doen niet geheel toevallig aan de far west denken. En de sierpatronen en logo’s zijn onmiskenbaar geïnspireerd door die op pistolen.

Vierwielaandrijving optie

Onder de kap zit een 305pk sterke 3,6l V6 of een 5,7l V8 met 395pk. Een achttrapsautomaat is standaard, maar voor vierwielaandrijving moet de Amerikaan bijbetalen.