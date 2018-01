Tesla Model S: de break

Door: BV

Op het Autosalon van Londen, dat plaatsvindt van 17 tot 20 mei, zal de Tesla Model S als break te zien zijn. Niet bij Tesla zelf, maar bij koetswerkbouwer QWest, dat het project uitwerkte.

Carbon

De Tesla Model S is als break 12kg lichter dan de donorauto. Dat komt omdat carbon gebruikt is voor de verlenging van het dak en de nieuwe kofferklep.

Shooting Brake?

QWest heeft het niet over een break, maar over een Shooting Brake. Dat hoort een tweedeurs te zijn (terwijl de vier portieren hier wel degelijk behouden bleven), maar in recente tijden is het belangrijker dat het goed bekt, dan dat het ook effectief juist is.

De prestaties van de Model S zijn door de ombouw niet beïnvloed. Wat het grapje moet kosten, is niet geweten.