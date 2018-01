Eerste elektrische Volvo is er volgend jaar

Door: BV

2019 is het jaar dat Volvo z’n eerste nulemissie-auto voorstelt. Die komt in de ’40’-lijn van het Zweedse merk en zal gebaseerd zijn op het CMA-platform dat ook door moederhuis Geely wordt gebruikt. Met nog slechts een dik jaar voor de introductie, lekken de eerste details uit.

500km ver rijden

De 40.2 Concept die in 2016 door het merk werd getoond, geldt als de beste indicatie van hoe de eerste Volvo EV (deze Polestar uitgezonderd) eruit zal zien. Zeker is nu al dat er enkele verschillende accusets beschikbaar worden en dat de Zweden een autonomie van om en bij de 500km zullen claimen voor het grootste exemplaar. Een elektrische variant van de XC40 staat ook in de sterren.

