Natuurlijk maakte Alfa Romeo weer verlies

Door: BV

Alfa Romeo verkocht afgelopen jaar 2017 118.000 voertuigen. Tenminste, zo vermoedt analysebureau JATO Dynamics, want Fiat Chrysler Automobiles geeft geen gedetailleerde cijfers voor het Italiaanse merk vrij. Volgens de grootste Italiaanse vakbon bouwde Alfa vorig jaar 150.722 voertuigen. In elk geval gaat het om een gevoelige stijging ten aanzien van 2016. Toen had Jato het nog over een verkoop van 71.700 auto’s en sprak de vakbond nog over een productie van 93.117 stuks.

Nog altijd verlies

Dat het Italiaanse merk daarmee nog steeds verlieslatend is, geeft de directie wel toe. Er werd eerst gehoopt dat het bedrijf terug naar (operationele) rendabiliteit terug zou kunnen keren in het laatste kwartaal van 2017. Maar daarvoor wordt in de sector algemeen aangenomen dat je kostentechnisch meer dan 200.000 voertuigen moet bouwen in één enkele fabriek. Alfa heeft dus nog een lange weg af te leggen. Topman Sergio Marchionne haalt onder meer de tegenvallende Amerikaanse verkoopscijfers van het merk aan en stelt ook dat de verovering van de Chinese markt niet volgens plan verloopt.

Marchionne stelde in 2014 een reddingsplan voor. Alfa Romeo zou tegen 2018 jaarlijks 400.000 voertuigen bouwen en 8 modellen in portfolio hebben. Maar die doelstelling werd al meermaals verschoven. Nu wil het bedrijf medio 2020 het voornoemde aantal producten kunnen aanbieden.