Autoverkoop zet het jaar in met recordmaand

Door: BV

Afgelopen maand januari werden 56.869 nieuwe auto’s ingeschreven. Dat cijfer vertegenwoordigt een indrukwekkende vooruitgang van 10% in vergelijking met de resultaten van januari 2017. En het is meteen ook debeste maand januari voor de automobielindustrie in ons land sinds recordjaar 2011. Misschien geen toeval, daar de gemiddelde leeftijd van een particuliere auto in ons land nog steeds rond de zeven jaar schommelt.

De populairste automerken van januari 2018

Helemaal bovenaan de tabel (die je integraal kan bekijken op onze facebookpagina en die we ook via twitter de wereld in hebben gestuurd) vinden we Volkswagen terug. Dat wist 5005 nieuwe auto’s in het verkeer te brengen. Op de tweede stek vinden BMW met 4693 stuks. Het laagste ereschavot wordt ingenomen door Peugeot dat een flinke groei van 17% realiseerde om zich er met 4464 exemplaren te nestelen. De rest van de top 5? Renault met 4372 auto’s en Opel met 3961 stuks.

De andere sectoren

Bij de lichte vrachtvoertuigen (MTM tot 3,5 ton) gaan de registraties er met 11,4% op vooruit en bij de nog zwaardere bestellers is de opwaartse trend nog duidelijker merkbaar. De vrachtvoertuigen met een MTM tot 16 ton gaan er met 21,8% op vooruit en er werden ook nog eens 20,2 procent meer voertuigen met een MTM van meer dan 16 ton ingeschreven.

De spectaculairste vooruitgang is er echter bij de tweewielers, waar het aantal ei zo na 50% hoger gaat van een jaar geleden. Maar daar zit een nieuwe verplichting om alle gemotoriseerde tweewielers te registreren wellicht voor iets tussen.