Skoda Vision X is geen verrassing

Door: BV

Volkswagen heeft de T-Roc, Seat heeft de Arona. Dan weet je dat ook Skoda op een compacte SUV zit te broeden. En kijk, diezelfde componenten worden op het Autosalon van Genève gepresenteerd in een nieuwe vorm: de Vision X Concept.

In flitsend groen zal hij gespoten zijn, maar het is wel degelijk een bijgekruide versie van een Skoda die al in de coulissen staat op te warmen. Z’n publieksdebuut is waarschijnlijk voor oktober van dit jaar. Dan zien we het neefje van de T-Roc en Arona voor het eerst op het Autosalon van Parijs.