Door: BV

Mercedes-Benz (Daimler) heeft er een goed jaar opzitten. Het beste in de omvangrijke geschiedenis van het merk. En dat is goed nieuws voor wie er werkt. Niet alle centen verdwijnen immers in de zakken van de aandeelhouders. Er gaat ook wat naar de werknemers.

Bonus in april

Mercedes bedankt z’n werkkrachten door ze bij het loon van april een bonus tot € 5700 uit te keren. In het totaal zijn er 130.000 Duitse werknemers die zich mogen verlekkeren op het extraatje.