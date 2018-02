Ford Ka+: facelift én stoere Active

Door: BV

Ford heeft de Ka+, een naam die je in tegenstelling tot de auto zelf niet laat weten dat hij niets meer gemeen heeft met die sympathieke creatie van destijds, opgefrist. Alle traditionele facelift-items (kleine uiterlijke wijzigingen, opgewaardeerd infotainment, andere kleuren, bekledingen, velgen) worden aangestipt. Maar het is de Ford Ka+ Active die op de meeste aandacht kan rekenen. Ford wil die immers als een stoere versie in de markt zetten en zo meezeilen op de populariteit van de SUV.

Hoezo stoer?

Het knutselwerk aan de Ka+ Active blijft niet eens beperkt tot wat labeltjes en zwart plastic. Ford deed zowaar de moeite om de ophanging aan te passen. De bodemvrijheid nam daardoor met 2,3cm toe. De antirolstang is specifiek en de stuurbekrachting werd anders afgesteld.

Onder de kap

Daar zit een nieuwe 1,2l driecilinder die de benzineklant op z’n wenken moet bedienen. Die is afgeleid van de 1,5l die later dit jaar in de Fiësta ST leverbaar wordt. Tot 200pk schopt de centrale het hier vanzelfsprekend niet. Je hebt keuze uit 70 of 85pk. Dieselen kan met een 1.5 TDCi met 95pk.