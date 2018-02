Kia laat weglatingsteken weg bij nieuwe Ceed

Door: BV

Inderdaad. Ceed in plaats van Cee’d. En daar hoort ook nog eens een compleet nieuwe auto bij. Met styling die geïnspireerd is op die van de Kia Stinger. Die Audi A5-concurrent uit Koreaanse hoek werd immers op heel wat lofgeschal onthaald. En dan ga je daar maar inspiratie pikken. Je mag alvast opwarmen bij deze teaser. Van de hatchback, maar in Genève zal ook nog een break (Sportswagon) staan.

Veel i30?

Je mag er donder op zeggen dat het aanbod erg veel weg zal hebben van dat van de Hyundai i30. Beide modellen hengelen immers in dezelfde onderdelenvijver. We rekenen daarom op een 120pk sterke 1-liter benzine, een één-punt-vier met 140pk en een 1.6 diesel die 110pk opwekt.

We verwachten de Ceed rond de zomer bij de dealer.