Made in China duidelijk geen bezwaar voor Polestar 1

Door: BV

Eind afgelopen jaar stelde Polestar de 1 voor. Z’n eerste model. Een 2+2 hybride coupé die eigenlijk een Volvo had moeten zijn. En dat is eraan te zien. Z’n prijskaartje flirt met het exotische en de bollebozen, Europeanen die moeten rapporteren aan een Chinese leenheer, bedachten een nieuwsoortig formule waarbij je de auto niet kon kopen, doch louter kon huren. Een abonnement, heette dat een beetje properder.

Veel meer dan 1.500 stuks

Niemand die er al een meter mee kon rijden, maar in moderne tijden is dat niet iets wat een klant nog tegenhoudt. En daarom staan nu al 5000 mensen op de wachtlijst. Dat laat Polestar zelf weten bij monde van CEO Thomas Ingenlath. En dat terwijl Polestar het had over een exclusief product waar niet meer dan 1.500 eenheden van zouden bestaan. Welnu, daar kan wel een mouw aan gepast worden klinkt het nu. De fabriek in het Chinese Chengdu is nog niet eens af, productie is er niet meer voor dit jaar en nu wordt al onderzocht of er niet wat meer Polestar 1 uit de hallen zou kunnen rollen.