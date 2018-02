Jaguar bouwt 25 nieuwe D-Type

Door: BV

Tussen 1954 en 1956 bouwde Jaguar de D-Type. Dat was in de eerste plaats een racewagen, die onder meer succesvol deelnam aan de 24u van Le Mans. Jaguar was destijds van plan om 100 exemplaren van de D-Type te bouwen, maar dat werden er slechts 75. Door handig gebruik te maken van een achterpoortje in de wetgeving kan Jaguar Classic de ontbrekende modellen nog bijfabriceren. Het bedrijf deed dat eerder ook al met de Jaguar XKSS.

Helemaal authentiek

Jaguar is vast van plan om de iconische D-Type helemaal zoals toen te bouwen. Met inbegrip van de zescilinder XK-motor. Wie in z’n (diepe) zakken graait kan nog kiezen of hij de 1955-variant met korte neus, dan wel de versie van 1956 met lange neus verkiest. Een prototype ervoor is vandaag voorgesteld op Retromobile - een prestigieuze klassiekerbeurs in Parijs.