Chinezen apen nu ook klassieke BMW Isetta na

Door: BV

Dat Chinese autobouwers net zo graag met de kopieermachine aan de slag gaan als met pen en papier, is al langer duidelijk. Maar doorgaans halen de bedrijven de mosterd bij moderne auto’s. Recent nog bij de Land Rover Evoque, de Porsche Macan of de Mazda CX-4. En nu moet er ook een klassieker aan geloven. De Chinezen gaven hem wel vier deuren, maar dat deze EG6330K gemodelleerd is achter de BMW Isetta, staat als een paal boven water.

Elektrische aandrijving

Net als de Isetta is deze nieuwe Chinees geen laagvlieger. Het is een kleine elektrische motor van 5,3pk die voor de aandrijving zorgt. Sneller dan 60km/u gaat het niet en z’n ouderwetse loodaccu van 72kWh houdt het amper 120km vol.