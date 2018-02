Skoda Fabia facelift doet het alleen met 3, zonder diesel

Door: BV

Een eerste blik op de facelift van de Fabia kregen we vorige maand al achter de kiezen. Net op tijd om ervoor te zorgen dat bezoekers op het Autosalon van Brussel niet onwetend hun krabbel onder een onderbon voor de op één na kleinste Skoda zetten.

Dat de Fabia op de traditionele manier zou aangepakt worden, kon je al afleiden uit de teaser. Grille, bumperschilden en lichtunits (voor- en achteraan voorzien van LEDs) zijn bijgespijkerd. En aan de binnenzijde is het na vier jaar dienst tijd voor een aangepast instrumentarium en een opgewaardeerde aankleding. Tegelijk leert de electronica - te beheren via een 6,5” scherm - enkele nieuwe kunstjes. Verbeterde connectiviteit, maar ook veiligheidsfuncties als dodehoekwaarschuwing en automatische grootlichten.

Alleen driecilinder benzine

De verrassing is te vinden onder de kap. De Fabia is voortaan immers alleen nog te krijgen met een driecilinder benzinemotor met één liter slagvolume. Zonder turbo met 60 of 75pk, met turbo met 95 of 110pk. Diesel is er niet meer bij. De fabrikant belooft dat die benzines net zo zuinig zijn (op papier dan) als een diesel.