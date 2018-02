Nieuwe VW Touareg kiest z’n prioriteiten

Door: BV

Volgende maand, op 23 maart om exact te zijn, krijgen we de nieuwe VW Touareg te zien. Opvallend - die première gebeurt dus niet begin maart op het Autosalon van Genève, maar wel op het Autosalon van Peking, in China. Je hoeft niet te raden naar de prioriteiten van de Duitsers.

MLB Evo

Onder de koets, die getekend is door VW’s directeur design Klaus Bischoff en z’n team, zit andermaal het MLB Evo-platform. We zeggen andermaal omdat het quasi identiek is aan dat van de Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga en zelfs de Lamborghini Urus. En de Duitsers lijken almaar minder moeite te doen om daar een eigen draai aan te geven. Een luchtophanging, actieve antirolstangen en zelfs achterwielbesturing zullen ook hier aangeboden worden.

De nieuwe architectuur wordt een handvol kilogrammen lichter dan z’n voorganger. Kwestie van met elke liter brandstof weer wat verder te geraken. Volkswagen zal in de structuur wellicht de kleinste motoren van allemaal parkeren. Drieliters met zes cilinders, en misschien een uitschieter met een V8 diesel, ja. Maar ook vierpitters met twee liter slagvolume. Staan wellicht ook op de planning - voor later: een VR6 voor een sportieve topper en een plug-in-hybride om de gemiddelde uitstoot van het gamma te drukken.