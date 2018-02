Range Rover Sport PHEV neemt de trap naar de hemel

Door: BV

Bij Jaguar-Land Rover moet je ze niet leren hoe je een stunt moet verzinnen. Bij de voorstelling van de compacte SUV Jaguar E-Pace ging het met een tuimelrol. De grotere F-Pace deed een looping. En wanneer het het moment was om de Discovery (vorige generatie) nog eens in de kijker te zetten, ging het bedrijf doodleuk kijken Tsjernobil er nog wel lag. Ondergrondse duikbootbases en al.

Expedities

Al dat louter in recente tijden. Vroeger was het nog veel gekker. Toen waren het nog echte expedities, op leven dood. Ging het over weken, maanden en jaren, niet over enkele uurtjes. In 1953 reed een Land Rover Series I van Nairobi naar Londen. In 1960 reed men voor het eerst van Panama naar Colombia. In 1971 was het, nu met een Range Rover, de eerste keer dat iemand van Canada door de VS en Zuid-Amerika naar het zuidelijkste puntje van het continent reed. En dit is slechts een miniscule greep uit een lange, lange lijst.

Op naar de hemel

Maar ook anno 2018 vind Land Rover nog dingen die niet eerder gedaan zijn. De nieuwe Range Rover Sport PHEV (plugin hybride) in China (om de nieuwe markt te paaien) naar de befaamde hemelpoort rijden. Dat is een 130 meter hoge en 57 meter brede natuurlijke boog doorheen een rotsformatie. Een natuurlijk schouwspel waar niet makkelijk te geraken valt. Als normale sterveling heb je eerst een kabelbaan van 7,5km te nemen, moet je vervolgens 99 bochten trotseren op de Dragon Road en moet je tenslotte een 45° steile trap van 999 op. Het spreekt voor zich dat de RR Sport vooral tijdens het laatste stukje bewees wat meer in z’n mars te hebben dan een SUV voor de wekelijkse boodschappen.