Duitse robots moeten Tesla redden

Door: BV

Ondanks alle eerdere beloften presteert Tesla het niet om de Model 3 in significante aantallen te produceren. Sterker nog. De totale productie van het model in 2017 bleef onder het geprojecteerde aantal voor amper één week. De fabrikant van elektrische voertuigen beloofde al enkele malen beterschap, maar kon die geen enkele keer waarmaken. En intussen verliest het bedrijf meer dan $ 7 miljoen per dag (!).

Beginnersfout

Het lijkt erop dat Tesla, dat geen ervaring heeft met de productievolumes waarvan sprake is, zich bezondigd aan kapitale beginnersfouten. Tesla besloot om de in de industrie erg naar waarde geschatte preserieproductie over te slaan. Die wordt door automerken gebruikt om problemen met het productieproces en het product te identificeren en op te lossen.

Duitse robots

Autonews Europe, dat erover kon bellen met topman Elon Musk, weet inmiddels dat Tesla z’n hoop op een oplossing heeft gevestigd op Duitse assemblagerobots. Enig probleem: die zijn op dit ogenblik nog bij fabrikant Grohmann. Volgens Musk moeten die nog in Duitsland gedemonteerd worden, naar de VS getransporteerd worden en dan in de Gigafabriek van het bedrijf in Fremont weer opgebouwd worden. De timing van dergelijke operatie is, zo stelt de vakpublicatie, niet verenigbaar met Tesla’s nieuwe claim dat het productievolume eind maart 2.500 stuks per week zal bedragen.