Officieel: Rolls-Royce SUV heet Cullinan

Door: BV

SUV is natuurlijk een vies woord voor Rolls-Royce. Die hebben het over een ‘high-sided vehicle’. En dat zal je naar eender waar kunnen brengen met meer luxe (moeilijk) en klasse (niet zo moeilijk) dan de Bentley Bentayga.

De heel erg Duitse baas van s’werelds meest prestigieuze automerk claimt natuurlijk dat de Cullinan helemaal uniek is, maar je kan er donder op zeggen dat het gros van de onderdelen in een BMW-fabriek is gemaakt. Dat hoeft overigens lang niet zo erg te zijn. De structuur is bijvoorbeeld grotendeels uit aluminium vervaardigd. Een poging om het gewicht onder controle te houden.

Waar komt Cullinan vandaan?

Het ganse SUV-project luistert al een tijdje naar de naam Cullinan. Dat bekt schijnbaar goed, want de naam komt nu ook op de officiële identiteitspapieren van het model. De naam zijn de Britten gaan stelen bij de grootste diamant ter wereld. Die heet ook Cullinan. Drieduizend-en-nog-wat-karaat. En als we héél specifiek moeten zijn, dan is het de grootste loepzuivere diamant er ter wereld. Er is nog groter, maar dan is de steen niet meer zo verfijnd. De steen werd in 1905 opgegraven in Zuid-Afrika.