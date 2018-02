Dit is de nieuwe BMW X4

Door: BV

De eerste BMW X4 hield het slechts vier jaar vol. In Beieren had men immers nogal lang gewacht met die op de markt te brengen. Hij was in die korte periode al wel goed voor 200.000 stuks en het werd dus rendabel geacht om hem zo snel mogelijk op dezelfde structuur als de nieuwe X3 over te brengen.

Conservatief

Het verschil tussen de eerste en tweede X4 is niet hemelsbreed. Tenminste… niet op vlak van vormgeving. Daarvoor kan je ook het erg conservatieve design van het merk met de vinger wijzen. De nieuwe X4 is weinig nieuws onder de zon. Ja, de lichtunits zijn (vooral achteraan) wat anders getekend. De bumpers en de grille wat prominenter en ter hoogte van de heupen werd hij een tikkeltje eleganter.

Groter

De nieuwe X4 maakt wel plaats voor de recent gelanceerde X2. Z’n nieuwe proporties zijn het grootste nieuws. Voortaan is hij 4,75m lang, 1,92m breed en 1,62m hoog. In de lengte is dat +8cm, in de breedte +4. En de hoogte werd met 3cm ingekrompen voor een wat dynamischer profiel en om meer binnenruimte te creëren werd de ruimte tussen voor- en achteras 5cm groter. Hoewel je meer meetlint nodig hebt, kroop er minder materiaal in. De X4 werd 50kg lichter. De (voorlopige) instapper (xDrive20i) weegt nu 1,7 ton.

Gekend interieur

Het interieur is dan weer, net als bij de vorige generatie, identiek aan dat van de X3. Maar de X4 krijgt weer specifieke extra’s om hem meer naar je hand te zetten. Klanten in het premiumsegment geven daar immers graag wat aan uit en de fabrikant wil z’n bankrekening liefst nog wat meer spekken. Het Individual-programma (tegenwoordig nauwelijks nog meer dan een aparte pagina in de catalogus) is er nu ook voor de X4. En dan zijn er nog de modellijnen, met elk een specifieke sfeer. xLine, M Sport en M Sport X, bijvoorbeeld.

Werkt niet

Op de jongste versie van de iDrive is stembediening standaard. Benieuwd of het hier wel werkt, want hoewel de eerste stembedieningssystemen al 20 jaar geleden werden geïntroduceerd, moeten we het eerste dat écht functioneert nog tegenkomen. Voor een aanraakscherm (altijd handig) moet je bijbetalen. En voor de gebarenherkenning ook. Misschien doe je dat beter niet.

Motorversies

Op het Autosalon van Genève introduceert BMW de nieuwe X4. De orderboeken worden kort erna geopend. Dan kan je kiezen uit drie benzine- en vier dieselmotoren. De vermogens lopen uiteen van 184 tot 360pk. Allemaal hebben ze vierwielaandrijving en een automaat. De grootste smaakmakers worden de M40i en de M40d. Die halen moeiteloos een top van 250km/u en snellen in 5 tellen naar 100km/u. Ze hebben ook een dikker uiterlijk en een speciaal afgestemd M-onderstel.