Mercedes C-Klasse: de facelift

Door: BV

Het is een goede zaak dat Mercedes flink wat standruimte voor handen heeft op het aanstormende Autosalon van Genève. De Duitsers hebben er immers een berg nieuwigheden voor te stellen. De compleet nieuwe Mercedes A-Klasse bijvoorbeeld. Maar ook de G-Klasse 63 AMG, een opgefriste Maybach en deze C-Klasse. Eveneens opgefrist.

Sedan en break

De opgefriste C-Klasse wordt meteen als sedan en break voorgesteld. Je moest voorheen al goed kijken om hem te kunnen onderscheiden van een E-Klasse of S-Klasse en je zal nog meer moeten studeren om opgefriste variant te kunnen identificeren. Er zijn andere lichtunits) (met meer LEDs, een licht gewijzigde grille en er zijn hertekende bumpers. En de AMG Line heeft nu standaard een ‘diamond’-grille. Nog meer onooglijke details waar wellicht bijna niemand wakker van ligt: een zilverkleurige sierlijst is standaard, Avantgarde-modellen krijgen een verchroomde versie en de Exclusive krijgt een driedelig exemplaar.

Teleurstelling binnenin

Het belangrijkste nieuws is wat er niét gebeurt. De Duitsers beweren dan wel dat de elektronische architectuur helemaal nieuw is, maar die fel bekritiseerde namaak-iPad die achteloos bovenop de middenconsole gevezen lijkt te zijn (en helaas ook al door veel andere merken werd gekopieerd) bleef. Hij is wat groter en er zijn meer snufjes waar je niet zo veel aan hebt. Een programma dat onder meer de airco, zetels, verlichting en muziek aanpast om een specifieke sfeer te creëren bijvoorbeeld. Maar een dashboard à la E-Klasse, S-Klasse en binnenkort zelfs de A-Klasse, dat kon niet. Dat vereiste een te ingrijpende aanpassing.

Half-autonoom

Wie graag aan knopjes prutst en wild wordt van nieuwe snufjes kan z’n hart ophalen aan de semi-autonome rijfuncties die de C nu bijleert. Nu kan die in sommige omstandigheden z’n plan trekken.