Gelekt: dit is de nieuwe Ford Focus!

Door: BV

Ford heeft de nieuwe Focus klaar. Op het Autosalon van Genève of New York (beide in maart) zou het nieuwe model voorgesteld worden. Wellicht met een uitgebreide teasercampagne die eraan vooraf ging. Automerken vinden het tegenwoordig leuk om je eerst een paar hoekjes en kantjes te tonen alsof ze niet in staat zijn om een foto van het geheel te nemen. De marketingjongens bij het merk met het Blauwe Ovaal doeken hun plannen beter op want de Focus is er nu al open en bloot.

Portugese fotosessie

Ford zakte af naar Portugal om plaatjes van de nieuwe Focus te schieten. En het werd daarbij betrapt door een lezer van de website vezess.hu. En dankzij hem kan iedereen de nieuwe middenklasser van het merk nu al bewonderen. In profiel, tenminste.

Daaruit kan je echter al heel wat informatie distilleren. Het belangrijkste? De Focus lijkt in niets meer op z’n voorganger. En de kenmerkende ‘middelvinger’-achterlichten zijn ook niet meer. Aan de grote wielen, potige bumpers en fikse dakspoiler te zien lijkt het hier te gaan om de ST-Line. Een uitvoering die wel de lusten maar niet de lasten heeft van de echt snelle ST- en RS-modellen.