Saaie boel: de nieuwe Kia Ceed

Het ontbrak Kia al bij de introductie van de eerste Cee’d niet aan ambitie. De markt op z’n kop zetten. Anders zijn. En zoals dat zo vaak gebeurt was de realiteit toch wat minder sensationeel. Dat lijkt Kia nu te omarmen. Het weglatingsteken verdwijnt en de Cee’d is nu Ceed.

Behouden uiterlijk

Tegelijk heeft het designcentrum in Frankfurt voor een uiterlijk gezorgd dat vooral niemand tegen het hoofd mag stoten. Veilig. Saai is een ander woord. Kia denkt dat het niet nodig is om op te vallen om nog meer Ceed te verkopen dan voorheen. Nochtans vond de Kia-tekenaar die deze (erg optimistische) teaserschets maakte duidelijk dat het wat spannender mocht.

Zakelijk binnenin

De voetafdruk van de Ceed is vergelijkbaar met die van z’n voorganger. In de breedte komen er enkele centimeters bij, in de hoogte gaan er een paar af. Aan de ellenbogen zou je dat moeten zien. En het stuwt het koffervolume naar 395l. De boordplank is helemaal anders dan voorheen. En ook hier zien we een infotainmentsysteem dat eruit ziet alsof je je tablet vergeten bent.

Snufjes

Aan boord van de Kia kan je dezelfde elektronische hulpmiddelen vinden dan bij zusje Hyundai i30. Dat houdt zoal in dat de auto zelfstandig kan accelereren, remmen en sturen in bepaalde omstandigheden en tot een snelheid van 130 km/u. Lane Following Assist heet dat bij Kia. Verder kan de Ceed uitgerust worden met adaptieve cruise control, een vermoeidheidherkenningssysteem, voetgangersdetectie, dodehoekwaarschuwing, Rear Cross-Traffic Warning en een intelligente parkeerhulp.

Onder de kap

Veel belangrijker zijn de motoren. Drie benzines en twee diesels. Rijden kan al met een 99pk sterke 1.4. En er is een éénliter met 120, naast een viercilinder turbo die 140pk rijk is. De diesel is steevast een 1.6, maar je kan kiezen of die 115 dan wel 136pk aan de teugels houdt. Schakelen doe je zelf (met een zesbak), tenzij je (louter op de krachtigste benzine of diesel) voor een zeventrapsautomaat kiest.