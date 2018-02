Nieuwe Citroën Berlingo: twee versies, allemaal hip

Door: BV

Citroën bouwt de Berlingo inmiddels al meer dan 20 jaar. Goed voor 1,7 miljoen klanten. De meesten zijn tevreden van hun Berlingo, maar tegelijk willen ze ook graag wat meer. Want hoewel de Berlingo al vanaf de eerste variant een buitengewoon gebruiksgemak koppelt aan een aantrekkelijke prijs en rijeigenschappen die best verfijnd zijn, scoort het model natuurlijk nul op de sensatiemeter. Generatie drie wil er wat aan veranderen. Dat zal moeten, want hoewel ze zelden iets kunnen en nooit zo praktisch zijn, willen SUVs en crossovers diezelfde koper wél wat status en avontuurlijke inborst bieden.

De Aircross achterna

De kleine C3 Picasso moest om de redenen in de eerste paragraaf al baan ruimen voor de C3 Aircross. En dat is waar de nieuwe Berlingo de mosterd haalt. Op vlak van uiterlijk tenminste. De smalle dagrijlichten, het deskundige gebruik van zwarte plastic en een welgemikte spat kleur brengen de Berlingo weer bij de tijd. Tegelijk belooft Citroën dat het model comfortabeler, stiller en luxueuzer wordt.

Voor het eerst is de Berlingo er in twee formaten: M en XL. Die eerste biedt al meer centimeters dan de tweede generatie, maar met bijna 3 meter wielbasis en een totale lengte van 4,75m (+35cm) lijkt de XL klaar voor een derde zetelrij. Citroën neemt weer meer afstand van het bestelwagengevoel. De interieurlayout aapt die van een conventionele auto na. Alleen het hoog ingebouwde pookje verraadt dat om een monovolume gaat.

Uitrusting en motoren

De aanwezige snufjes worden flink aangescherpt. Zo is er nu een head-up kleurendisplay, adaptieve cruise control, een automatische parkeerrem, achteruitrijcamera, stabiliteitscontrole die ook een aanhanger in de gaten houdt, afdaalhulp voor hellingen, kan je desgewenst je smartphone draadloos opladen en zijn er tal van connectiviteitssystemen. Nuja, tal. 4 verschillende, om precies te zijn. Op het motorpalet prijken meerdere benzines en diesels. De 1.2-benzine is verkrijgbaar met 110 of 130 pk. De 1.5 HDi met 75, 100 of 130 pk. Een handbak is standaard, maar optioneel is er voor sommige motorvarianten een 8-traps automaat beschikbaar. Een primeur voor het segment.