Er is niets mis met de BMW 320d

Door: BV

Dat dat wél het geval zou zijn, was een claim van verschillende milieugroepen. Die hadden zelf wat metingen verricht, nog steeds in de nasleep van de flink uitgemolken dieselgate-affaire, Het was de Duitse Umwelthilfe dat beweerde dat er er wat schortte met de uitstoot van het model in december van vorig jaar.

Geen sjoemelsoftware

De Duitse overheidsdiensten zijn druk doende met het nakijken van alle beweringen van milieu-organisaties allerhande, maar tot op heden werd er erg weinig extra gesjoemel vastgesteld. De BMW 320d krijgt ook weerom een goed rapport. ‘Niets mis mee’, zegt de KBA (de Duitse transportauthoriteit). De 320d heeft geen sjoemelsoftware en voldoet aan alle normen.

BMW trapt terug

De Duitse fabrikant reageert van zijn kant eerder geïrriteerd op de zoveelste aanval uit de hoek van de milieulobby’s. Het merk laat weten dat de resultaten afkomstig zijn uit foutief uitgevoerde tests met ‘geforceerd rijgedrag’.