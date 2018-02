Opel presenteert de nieuwe Combo

Door: BV

Vorige week kregen we al de nieuwe Citroën Berlingo achter de kiezen (zie hier). Vandaag is het de beurt aan de Opel Combo. De Peugeot Partner, die eveneens gebruik zal maken van dezelfde structuur, zal zich binnenkort laten zien. Niet omdat het bedrijf na de overname van Opel door PSA al z’n eigen variant kon ontwikkelen. Zo snel gaat dat niet. Wel omdat dat al langer afgesproken was. In dezelfde overeenkomst die ook leidde tot de Opel Crossland en Grandland - nog twee producten met Franse genen en een Duitse tongval.

Zonder frivoliteit

De Combo is op de uiterlijke vormgeving na, quasi identiek aan die van de Citroën. Zonder het frivole kantje weliswaar. Maar ook hier weer in twee afwerkingsversies: 4,40m of 4,75m lang. Die laatste kan zeven personen vervoeren.

Rijkelijk uitgerust

Opel vestigt de aandacht graag op de rijkelijke uitrustingsmogelijkheden. We noteren onder meer een slimme tractiecontrole, een stopcontact, een verwarmd stuurwiel, herkenning van snelheidsbeperking en diens meer.

Ruim

Een grote stouwcapaciteit in verhouding tot de voetafdruk, is zowat hét sterke punt van dit type voertuigen. En de Combo stelt niet teleur. In de koffer past minimaal 597l bij de vijfzitter en 850l in het geval van de zevenzitter. Leg de achterzetels plat en er gaat zelfs 2.693l in.

Ook met automaat

Hier evenmin veel details over de aandrijflijn, wel dezelfde beloften. Zowel benzine- als dieselmotoren, handbediende vijf- en zesbakken en een automaat met 8 verzetten. Dat laatste is een primeur voor het segment.