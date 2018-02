SsangYong doet wat het moet met e-SIV

Door: BV

Het Koreaanse SsangYong stelt op het Autosalon van Genève een nieuwe concept car voor. Het studiemodel heet e-SIV, wat staat voor Electronic Smart Interface Vehicle. Daar leer je niets uit, maar het is 2018 dus de kans is heel groot dat het ofwel om een SUV gaat, of om een elektrische auto. En kijk, de e-SIV is beide.

Nieuwe stijltaal

De concept is 4,46m lang, 1,87m breed en 1,63m hoog. Ietsje groter dan een Korando zeg maar. De vormgeving - uiteraard een blik op de toekomst voor het merk - is niet al te exotische en hetzelfde geldt voor de aandrijflijn. 190pk, een topsnelheid van 150km/u en een theoretisch rijbereik van 450km.